उद्या फडणवीस यांच्या हस्ते विकासकामांचे लोकार्पण

सातपूर। प्रतिनिधी Satpur

प्रभाग 9 मधील (Ward No 9 )विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तथा लोकार्पण सोहळा ( Devlopment works Bhumipujan & Deication )विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ( Leader of Opposition in the Legislative Assembly Devendra Fadnavis )यांच्या हस्ते सोमवारी (दि.21)पार पडणार आहे.