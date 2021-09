अपूर्वाने साकारली राष्ट्रप्रेमाची आरास

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

येथील लोकमान्यनगर Lokmanyanagar परिसरातील रहिवासी अपूर्वा वीणा विजय दांडेकर Veena Dandekar या युवतीने यंदाच्या गणेशोत्सवात Ganesh Festival घरी सुंदर आरास केली आहे.‘राष्ट्रध्वजाचा परिवर्तनीय प्रवास’ The variable journey of the national flag या संकल्पनेवर आधारित सजावटीद्वारे तिने राष्ट्रप्रेमाचा व पर्यावरणरक्षण, संवर्धनाचा संदेश दिला आहे. 1906 पासून 1947 पर्यंत राष्ट्रध्वजात कसकसे बदल होत गेले हे तिने साकारले असून ही सजावट बघण्यासाठी अनेकजण तिच्या घरी दर्शनाला येत आहेत.