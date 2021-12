नासाकासाठी जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

गेल्या आठ वर्षापासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना Nashik Cooperative Sugar Factory सुरू करणे बाबत जिल्हा बँकेने निर्णय घ्यावेत The decision should be taken by the District Bank असे आदेश देऊनही बँकेच्या नाकर्तेपणामुळे कारखाना सुरू होण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याने शेतकरी, ऊस उत्पादक व कामगारांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे,बँकेने येत्या आठ दिवसात सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास बँकेच्या विरोधात धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे कॅन्टोन्मेंटचे माजी उपाध्यक्ष बाबुराव मोजाड व इतर शेतकर्‍यांनी सांगितले.