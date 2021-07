अभियांत्रिकी पदविका अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबईमार्फत दहावीनंतर अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान पदविका (Diploma in Engineering and Technology) प्रवेश प्रकिया २०२१-२२ राबविण्यात येत आहे. या प्रवेश प्रक्रीयेसं मुदतवाढ (Extension for admission process) देण्यात आली आहे...