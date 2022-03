उन्हाळ्यात दारणा पात्र धोकादायक

दे. कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

भर उन्हाळ्यात ( Summer Season ) दारणा नदीपात्र ( Darna River )भरभरून वाहत असताना पाण्याला बघून कोणालाही मोह होतो तो त्यात डुबकी मारण्याचा. गेल्या 22 वर्षापासून प्रतिवर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वत्र पाण्याची वणवण जाणवत असताना देवळाली कॅम्प परिसरात दारणा नदीत बुडून मृत्युमुखी पावलेल्यांची (Death due to Drowning in the river )संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे ‘आला उन्हाळा, नागरिकांनो आपली मुले सांभाळा’ अशी जनजागृती ( Awarness ) करण्याची वेळ आली आहे.