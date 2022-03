वादळी पावसाने द्राक्षबाग भुईसपाट

या अवकाळी व बेमोसमी पावसाने (Untimely and unseasonal rains) काढणीला आलेल्या व पेपर लावलेल्या निर्यातक्षम द्राक्षबागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. पेपरमध्ये असणार्‍या द्राक्षबागेत पाऊस पडल्यास द्राक्ष मण्यांना तडे जावून संपूर्ण द्राक्षबागाना क्रकिंगची मोठी समस्या निर्माण होते. त्यामुळे ज्या परिसरात पाऊस (rain) झाला. त्या ठिकाणीच्या द्राक्षबागाचे नुकसान (Damage to the vineyard) होणार असल्यांचे बोलले जात आहे.