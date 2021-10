सीएसईईटी परीक्षा 13 नोव्हेंबरला

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया’ The Institute of Company Secretaries of India’ मार्फत (आयसीएसआय) घेतली जाणारी कंपनी सेक्रेटरी एग्झिक्युटिव्ह एन्ट्रन्स टेस्ट (सीएसईईटी) परीक्षा CSEET exam येत्या 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ऑनलाइन होणार्‍या या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.