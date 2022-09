देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी

यावर्षी शाळेच्या विदयार्थ्यांनी (students) गणेशोस्तवासाठी (Ganeshotsav) ‘नेशन फर्स्ट, अल्वेज फर्स्ट’ (Nation First, Always First) ही थीम निवडली होती. बुद्धिची देवता गणपतीची मूर्ती मंडपात मधोमध ठेवण्यात आली . तसेच विदयार्थ्यांचे दोन पुतळे उभे करण्यात आले होते. तसेच फलकांवर देशातील उल्लेखनीय कामगिरींचे प्रदर्शन साकारण्यात आलेे. ‘तिरंगा’ च्या पार्श्वभूमीवर पोस्टर्स, शुभेच्छा कार्डे, पेटिंग केलेले टी-शर्टस्, कोलाज करण्यात आले होते.