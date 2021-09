वायू प्रदूषणामुळे पिके धोक्यात

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Assembly Vice President Narhari Jirwal), पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे (Environment and Tourism Minister Aditya Thackeray), पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे (Minister of State for Environment Sanjay Bansode) यांची भेट घेत आपल्या व्यथा मांडल्या. गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकरी प्रदूषणामुळे त्रस्त आहे. कृषी अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केली.