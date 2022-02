रब्बी हंगामाला खतटंचाईचे ग्रहण

पर्यायी खतांचा वापर करावा Alternative fertilizers should be used

मध्यंतरीच्या काळात डी.ए.पी व 10-26-26 या खतांचा थोडा तुटवडा होता. त्यानंतर मागील सप्ताहात 425 मे. टन डी.ए.पी चा पुरवठा होऊन त्याचे तालुक्यात वाटप झाले आहे. यानंतर बाजारात 10-26-26 या खताऐवजी पर्यायी खत म्हणून 8-21-21 व 9-24-24 खते उपलब्ध आहेत. तसेच 12-32-16 या खताला पर्याय म्हणून 14-35-14 ही ग्रेड उपलब्ध आहे. त्यामुळे खतांच्या कंटेनमध्ये थोडाफार फरक असला तरी वापर मात्र सारखाच आहे. तालुक्यात कोठेही खतांचा तुटवडा नाही. कृषी विभाग खत वितरणाची माहिती दररोज ठेवत असतो. यातही कुठे खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असेल व खत मिळत नसेल तर अशा शेतकर्‍यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा त्यांना खते उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच खतांची काळा बाजारासह चढ्या भावाने खत विक्री होत असेल तर तेथे कारवाई केली जाईल.

बाळासाहेब खेडकर, कृषी अधिकारी (पं.स. निफाड)