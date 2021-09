आमदार सिमा हिरे यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

नवीन नाशिक | प्रतिनिधी New Nashik

पवन नगर Pavan Nagar येथे एका महिलेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी संशयित गुन्हेगाराला अटक करण्यात यावी या मागणीसाठी अंबड पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार According to the Disaster Management Actअंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.