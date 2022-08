अल्पवयीन मुलावर नाशकात अनैसर्गिक अत्याचार

मुलाच्या वडिलांनी तत्काळ सातपूर पोलीस ठाणे (Satpur Police Station) गाठत घडलेला प्रकार कथन केला. यानंतर पोलिसांनी तत्काळ पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा (protection of children from of sexual offen ceo act.) नोंद केला. २४ जुलै २०२२ रोजी दुपारी गुन्हा दाखल झाल्यानतर पोलीस संशयिताचा शोध घेत होते. दरम्यान, काल (दि ०२) रात्री अकरा वाजेच्या सुमारस अटक करण्यात आली.