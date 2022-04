वनांमध्ये जलस्त्रोत निर्माण करा

सिन्नर । प्रतिनिधी | Sinnar

तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वनविभागाचे (Forest Department) क्षेत्र असून या क्षेत्रात मेंढपाळांसाठी जलस्त्रोत (Water source) निर्माण करण्याची मागणी सकल धनगर समाजाने (Dhangar Community) केली आहे. याबाबत मृदा व जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे (Minister of State for Soil and Water Conservation Dattatraya Bharne) यांना समाजाच्यावतीने नुकतेच निवेदन (memorandum) देण्यात आले.