सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा- भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय ( Cidco Office )औरंगाबाद येथे गेल्याने नाशिकच्या सिडको वसाहतीतील नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामकाजासाठी नाहक औरंगाबादला चकरा माराव्या लागतील. त्यामुळे सिडको वासियांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Former Deputy Chief Minister of the State Chhagan Bhujbal) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.