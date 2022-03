अपघातग्रस्त कंटेनर कसारा घाटातील २०० फुट दरीत कोसळला

मात्र यावेळी चालकाने प्रसंगावधान राखत उडी मारल्याने चालकाच्या डोक्याला मार लागला असून तो जखमी झाला आहे. (container driver injured in an accident at kasara ghat igatpuri)

या घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग सुरक्षा घोटी टॅब केंद्राचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या सह पोलीस कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापन टीम, रूट पेट्रोलिंग टीमच्या सदस्यांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत जखमी चालकास पुढील उपचारासाठी इगतपुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

मात्र, जास्त जखमी असल्याने त्यास नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयात (nashik civil hospital) हलविले.