वृक्षारोपणाने कृषी संजीवनी मोहिमेचा समारोप

या मोहिमेंतर्गत उपविभागातील 412 गावांमध्ये कृषी विद्यापीठ (University of Agriculture), कृषी विज्ञान केंद्र (Center for Agricultural Sciences) व कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) माध्यमातून शेतकरी प्रशिक्षण, पीक प्रात्यक्षिक, शेतकरी मेळावे, शेती शाळा व शिवार फेर्‍यांद्वारे दिलेल्या प्रात्यक्षिक व तांत्रिक माहितीचा उपयोग शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात करून उत्पादन खर्च कमी करावा, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे (Sub-Divisional Agriculture Officer Dilip Deore) यांनी केले आहे.