कार्यकारी अभियंत्याविरोधात आमदारांच्या तक्रारी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग Construction Department of Zilla Parishad क्रमांक एकच्या कार्यकारी अभियंत्याने विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ In-charge Speaker of the Legislative Assembly Narhari Jhirwal यांच्या अडवलेल्या फाइली जिल्हा परिषदेसह कार्यकारी अभियंत्यांच्या अंगलट आलेल्या असतानाच, आता जिल्ह्यातील चार आमदारांनीही कार्यकारी अभियंत्याविरोधात लेखी तक्रारी दिल्या आहेत Four MLAs have also lodged written complaints against the executive engineers . त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.