'त्या' फर्टिलायझर कंपनी विरोधात तक्रार

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Assembly Vice President Narhari Jirwal), पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे (Environment and Tourism Minister Aditya Thackeray), पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे (Minister of State for Environment Sanjay Bansode) यांची भेट घेत आपल्या व्यथा मांडल्या.