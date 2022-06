आरोग्य विद्यापीठाची विभागीय कार्यालये सक्षम

विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण (The registrar of the university, Dr. Kalidas Chavan) यांनी सांगितले की, आरोग्य शिक्षणाच्या (Health education) विविध विद्याशाखांचे राज्यातील सुमारे 410 पेक्षा अधिक महाविद्यालये विद्यापीठाशी संलग्नित आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, लातूर व कोल्हापूर येथे विद्यापीठाची विभागीय कार्यालय कार्यान्वित आहेत. विविध प्रशासकीय, शैक्षणिक व परीक्षाविषयक कामकाजासाठी विभागीय कार्यालये सक्षम करण्यात आली आहेत.