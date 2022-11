सामाजिक एकतेसाठी सामुदायिक विवाह गरजेचे- भुजबळ

लासलगाव । वार्ताहर Lasalgaon

समाजातील गोरगरीब जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आणि समाजात एकात्मता वाढीसाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्याची परंपरा अतिशय महत्त्वाची आहे. ही परंपरा संस्थेच्या वतीने कायम सुरू ठेवावी, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Former Deputy Chief Minister of the State Chhagan Bhujbal)यांनी केले.