बालहक्क संंरक्षण आयोग सदस्य नाशकात

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

विद्यार्थीनी लैंगिक शोषण प्रकरणाचा (Case of Sexual abuse of students) आढावा काल राष्ट्रीय बाल हक्क संंरक्षण आयोगाच्या् (National Commission for Protection of Child Rights) संदस्यांनी घेेतला. दिवसभर त्यांनी विविध अधीकार्याशी चर्चा करुन हर्शल मोरे ( Harshal More )विरुध्दचे सबळ पुरावे जाणुन घेतले.