प्राणवायू प्रकल्प कामाला सुरूवात

इगतपुरी । प्रतिनिधी Igatpuri

करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने ( possible third wave of corona ) त्या दरम्यान ऑक्सिजन (oxygen )तुटवडा भासू नये म्हणून इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सीजन प्रकल्प उभारणीच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे.