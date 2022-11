सिटीलिंकतर्फे चालक व वाहकांना दिले जात आहे 'या' विषयाचे धडे

पहिल्या सत्रात मोटिव्हेशनल ट्रेनर (Motivational Trainer) व द आर्ट ऑफ सक्सेसचे संचालक अभय बाग (Abhay Bagh Director of The Art of Success) यांनी उपस्थित चालकांना ट्राफिक अवेअरनेस (Traffic Awareness) व पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट (Personality Development) या विषयावर मार्गदर्शन केले.