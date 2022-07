मुख्यमंत्र्यांचा अधिकृत दौरा (Official visit of Chief Minister) अद्याप आला नसला तरी प्रशासन यंत्रणा व माजीमंत्री दादा भुसे (Former Minister Dada Bhuse) समर्थक कार्यकर्त्यांतर्फे या दौर्‍याच्या नियोजनाची जय्यत तयारी येथे सुरू करण्यात येत आहे. नाशिक (nashik) ऐवजी प्रथमच मालेगावला उत्तर महाराष्ट्राची आढावा बैठक (Review meeting) घेतली जाणार असल्याने प्रशासन यंत्रणा सतर्क झाली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनानेते माजीमंत्री आदित्य ठाकरे (Former Minister Aditya Thackeray) यांनी काही दिवसापुर्वी शिवसंवाद यात्रेव्दारे जिल्ह्यात मेळावे घेत बंडखोरांवर टिकास्त्र सोडले होते.