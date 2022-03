मुख्य कार्यकारी अधिकारी महत्त्वाचा दुवा : गडाख

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

बँकिंग क्षेत्रातील आधुनिक बदल (Modern changes in the banking sector ) , ज्ञान, तंत्रज्ञान यांना जोडण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer )हा मुख्य दुवा असतो. त्यांच्या माध्यमातून बँकेच्या अडीअडचणी सोडवण्यास मदत होते व त्यातूनच बँकेची सक्षमतेकडे वाटचाल होते.