धर्मदाय सहआयुक्तच करणार निमा विश्वस्त निवड

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

निमाच्या (NIMA) विश्वस्त निवडीसाठी धर्मदाय सहआयुतांनी दिलेली मुदत निष्फळ ठरल्यानंतर आता धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून (Offices of the Charity Commissioner) 40 उद्योजकांच्या मुलाखती घेऊन त्यातूनच काळजीवाहू विश्वस्त मंडळ (Board of Trustees) निर्माण केले जाणार आहे.