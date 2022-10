कृउबाच्या सभापती-उपसभापतींची निवड मतदारांतून करा: कोतवाल

त्याच धर्तीवर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (Agricultural Produce Market Committee) सभापती व उपसभापती (Chairman and Deputy Chairman) या पदांची निवड मतदार (voter) असलेल्या शेतकर्‍यांतून (farmers) थेट करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष नामदेव कोतवाल (Former City President of Nationalist Congress Party Namdev Kotwal) केली आहे