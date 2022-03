क्रिप्टो चलन वापरताना खबरदारी गरजेची - डॉ. गोविलकर

दे. कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

चलनाचा (currency ) प्रमुख वापर हा वस्तूंची देवाण घेवाण करणे हा असतो. मात्र क्रिप्टो करन्सी (Cryptocurrency )ही गुंतवणुकीचे साधन बनले आहे. या साधनाचा वापर सध्या जरी वाढला असला तरी यात गुंतवणूक करतांना खबरदारी बाळगणे गरजेचे (You need to be careful when investing )असल्याचे मत अर्थतज्ञ प्रा.डॉ. विनायक गोविलकर (Economist Prof.Dr. Vinayak Govilkar )यांनी व्यक्त केले.