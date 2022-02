कॅथलॅब यंत्रणा दुरुस्ती सुरू

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

संदर्भ सेवा रुग्णालय Sandarbh Seva Hospital येथे वारंवार अनेक समस्यांना रुग्णांना सामोरे जावे लागत आहे. यात प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे रुग्णालयातील यंत्रणा मुदतबाह्य होत आहेत. या रुग्णालयांतील हृदयरोग विभागातील अतिमहत्त्वाची कॅथलॅब यंत्रणा The most important cathlab system in the cardiology department मुदतबाह्य (एक्स्पायर) झाल्याने मागील दोन महिन्यांपासून अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टी बंद करण्यात आले.