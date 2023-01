नाशिक । प्रतिनीधी | Nashik

सरत्या वर्षाला निरोप व नववर्षाचे (new year) स्वागत करतांना कायदा व सुव्यवस्थेचा (Law and order) प्रश्न निर्माण होवू नये, यासाठी नाशिक जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलाचे (Nashik District Rural Police Force) पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप (Superintendent of Police Shahaji Umap) यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील 40 पोलीस ठाणेनिहाय विशेष चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.