Nashik News : केंद्रीय मंत्री डॉ.भारती पवारांच्या बंगल्यावर गोंधळ घालणाऱ्या वकिलासह चौघांवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health) डॉ. भारती पवार ( Dr.Bharti Pawar) यांच्या नाशिक (Nashik) येथील बंगल्याच्या आवारात चौघांनी आरडाओरडा करून सुरक्षारक्षक पोलीस तसेच मंत्री पवार यांच्या सचिवांच्या शासकीय कामात अडथळा (Obstruction In Government Work) निर्माण करून आंदोलन करण्याची धमकी दिल्याबद्दल गंगापूर पोलीस ठाण्यात एका वकिलासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे...