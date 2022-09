वाहनानां प्रमुख रस्त्यांवर प्रवेश बंद करा: कोतवाल

या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडी (traffice jam) कमी करण्यासाठी शहरातील प्रमुख मार्गावर पोलीस कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीसह सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत बॅरीकेट्स (Barricades) लावुन दुचाकी व चारचाकी वाहनांना प्रवेश बंदी (Access to vehicles is prohibited) करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष नामदेव कोतवाल (Former City President of Nationalist Congress Party Namdev Kotwal) यांनी केली आहे. शहरातील रोजची वाहतुक कोंडी असह्य होत आहे. कित्येक वेळा वाहतुकीची कोंडी तशीच राहते आहे.