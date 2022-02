अभिनव भारत मंदिराच्या नूतनीकरणाचे भूमीपूजन

पंचवटी | प्रतिनिधी Panchavati

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील क्रांतिकारकांचे केंद्र (Center of Revolutionaries in the Pre-Independence Period ) असणार्‍या 'अभिनव भारत मंदिर' ( Abhinav Bharat Mandir )या वास्तूच्या नूतनीकरणाचा भूमीपूजन कार्यक्रम आमदार आशिष शेलार ( MLA Ashish Shelar )यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. श्री साक्षी गणपती मंदिरा समोर जाहीर सभा झाली.