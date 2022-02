अभिनव भारत मंंदिराचे आज भूमिपूजन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील क्रांंतीकारकांचे मुख्य केंंद्रं ( The main centers of revolutionaries ) असलेल्या तिळभांडेश्वर लेनमधील अभिनव भारत मंंदिराचा जिर्णोध्दार (Renovation of Abhinav Bharat Mandir ) होणार असून त्याचे भूमिपूजन शनिवारी (दि.26) सायंकाळी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांंच्या पुण्यतिथी दिनी होणार आहे.