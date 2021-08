नाशिकच्या नियो मेट्रोला मिळणार बुस्ट; मोठ्या कंपनीकडून पार्टनरशिपसाठी विचारणा

नाशिक | प्रतिनिधी Nashk

नाशिककरांसाठी महत्वाची बातमी आहे. नाशिकचा नियो मेट्रो प्रकल्पाला (Nashik Metro Neo Project) आता गती मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात मोठे काम करणाऱ्या एका कंपनीने पार्टनरशिपसाठी विचारणा केली असून सकारात्मक चर्चा झाल्यास या कंपनीकडून नाशिकचा नियो मेट्रो प्रकल्प ((Nashik Metro Neo Project)) हाती घेतला जाणार आहे. यामुळे नाशिकची ऐतिहासिक नियो मेट्रो ट्रॅकवर असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत...(BHEL seeks partner for joint working for manufacturing of 50 Coaches for Nashik Metro Neo project)