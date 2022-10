भगर उत्पादकांचे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना साकडे

भगरीमध्ये भेसळ होणे शक्य नाही. पीठामध्ये भेसळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तेव्हा केंद्र सरकारने (Central Govt) भगर उत्पादकांना वेठीस न धरता तयार पीठाच्या विक्रीवर बंदी घालावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा भगर मिल असोसिएशनच्यावतीने (Nashik District Bhagar Mill Association) केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांच्याकडे केली आहे.