अर्थसहाय्य योजनेतील लाभार्थींना संवेदनशीलतेने न्याय द्यावा

शासकीय विश्रामगृह सभागृहात राष्ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना (Beneficiaries of National Family Financial Assistance Scheme) अर्थसहाय्याचे धनादेशाचे वाटप (Distribution of checks) कृषिमंत्री भुसे भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी आयोजित आढावा बैठकीत (Review meeting) ते बोलत होते. अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, प्रांत डॉ. विजयानंद शर्मा, तहसिलदार किशोर मराठे, नायब तहसिलदार विकास पवार, समिती अध्यक्ष प्रमोद पाटील, कृउबा उपसभापती सुनिल देवरे यांच्यासह संजय गांधी योजना सदस्य उपस्थित होते.