मनोरम्य निसर्गस्थळ साखळचोंड

परिसरातीलही फारशा लोकांना याची जाण नाही. बहुतेक जणांना तर त्याचा मागमूसही नाही. पंचक्रोशीतील समाज, पर्यटक व शासनाने या सौंदर्यपूर्ण स्थळाची परवड केली, पर्यटन विभागाने (Department of Tourism) साधी दखलही घेतली नाही ही फार मोठी चिंतेची व खेदाची बाब आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) व पर्यटन विकास मंत्रालयाने (Ministry of Tourism Development) साखळचौंड धबधबा सारख्या अनेक स्थळांचा जे अगोदरच निसर्गतः सौंदर्यस्थळं आहेत अशा निसर्गस्थळाचा शोध घेऊन, त्याला शासन मान्यता प्राप्त पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करून, नामनिर्देशित फलकांची उभारणी करणे व पर्यटकांसाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधांची उपलब्धता करून त्या स्थळाचा विकास साधने गरजेचे आहे.