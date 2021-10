मालेगाव । प्रतिनिधी

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या Malegaon APMC भाजीपाला व फळफळावळ विभागात विक्रीसाठी आणलेल्या शेतमालाचे वाहन आपल्या दुकानासमोर कां लावले नाही या कारणावरून कुरापत काढून शेतकर्‍यास मध्यरात्री 1 वाजेच्या सुमारास बेदम मारहाण करत The farmer was beaten by traders दमबाजी करणार्‍या धनश्री व्हेजीटेबल कंपनी व रेणुका माता व्हेजीटेबल कंपनीच्या दोघा व्यापार्‍यांचे परवाने निलंबीत करण्याची कारवाई बाजार समितीतर्फे करण्यात आली असल्याची माहिती सचिव अशोक देसले यांनी दिली.