वाडी-वस्तीवर मुलभूत सुविधा : डॉ. पवार

कळवण । प्रतिनिधी Kalwan

‘दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील (Dindori Lok Sabha constituency) मतदारांच्या मागणीनुसार कळवण विधानसभा मतदारसंघातील ( Kalwan Assembly constituency )सर्व गाव वाड्या, वस्तीवरील मूलभूत सुविधा सोडविण्यासाठी ( Basic amenities on hamlet )केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्नशील असून आगामी अनेक विकास कामे पूर्णत्वास नेले जातील’, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar )यांनी केले.