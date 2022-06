सटाणा । प्रतिनिधी | Satana

रोटरी क्लब ऑफ सटाणा (Rotary Club of Santana) बागलाणच्या (baglan) नूतन पदाधिकार्‍यांचा पदग्रहण समारंभ येथील सुर्या लॉन्समध्ये संपन्न झाला. यावेळी अध्यक्षपदी नितीन मगर (Nitin Magar as President) तर सेक्रेटरीपदी डॉ. प्रसाद सोनवणे (Dr. as Secretary. Prasad Sonawane) यांची नियुक्ती झाली. मावळते अध्यक्ष उमेश सोनी व सेक्रेटरी नितीन मगर यांनी नवनिर्वाचित पदाधिकार्‍यांकडे पदभार सुपूर्द केला.