डेंग्यूचा फैलाव रोखण्यासाठी जनजागृती दौरा

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

सातपूर परिसरात डेंग्यूची वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता सभापती योगेश शेवरे ( Satpur NMC Speaker Yogesh Shevre ) यांनी विभागातील प्रत्येक प्रभागात पाहणी व जनजागृती दौरा ( Inspection and public awareness tour in the ward ) आयोजित केला आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ प्रभाग क्रमांक आठ मधील आनंदवली भागातून करण्यात आला.