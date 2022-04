डॉक्टरांवरील हल्ले अशोभनीय : खा. संजय राऊत

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

डॉक्टर्स, वकिलांकडे जाताना भीती वाटते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत करोनाकाळात देशाला राज्यकर्त्यांनी नव्हे तर डॉक्टर्स व वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी वाचवले. त्यांचे योगदान मोठे आहे. मात्र डॉक्टरांवरील हल्ले ही गंभीर बाब (Attacks on doctors are a serious matter )असून ती आपल्या संस्कृतीला शोभणारी नाही. राज्यातील डॉक्टरांनी एकत्र यावे, असे प्रतिपादन खा. संजय राऊत ( MP Sanjay Raut )यांनी केले.