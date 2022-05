वन कर्मचारी हल्ला प्रकरण : तिघा संशयितांना कोठडी; एका संशयितावर उपचार सुरु

ठाणगाव | वार्ताहर Thangaon

सुरगाणा तालुक्यात (Surgana Taluka) खैर लाकडाची (Khair) तस्करी होत असल्याच्या गुप्त माहितीवरून वनविभागाचे (Forest Department) काही अधिकारी आणि कर्मचारी कारवाईसाठी गेले होते. या कर्मचाऱ्यांवर स्थानिकांनी हल्ला करत एका अधिकाऱ्याचे अपहरणदेखील (Kidnaping) केले होते. याप्रकरणी संशयितांना न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे....(judicial custody to suspected in forest and villagers crises)