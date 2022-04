शाळेचा मनमानी कारभार; पालकांचा मोर्चा

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

अशोका मार्गावरील ( Ashoka Marg ) एक इंग्रजी माध्यमाची शाळा थकित फीसाठी ( School Fees ) पाल्यांची शारीरिक व मानसिक छळवणूक करत आहे, त्यांना परीक्षेस बसू देत नाही अशी तक्रार करत पालकांनी नाशिकरोडच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर (office of the Deputy Director of Education ) धडक मोर्चा काढून उपसंचालक डॉ. भाऊसाहेब चव्हाण यांना निवेदन दिले. घटनेची सत्यता तपासून पोलिसांनी उचित कारवाई करावी, असे पत्र डॉ. चव्हाण यांनी अशोका मार्ग पोलीस ठाण्याच्या ( Ashoka Marg Police Station ) उपनिरीक्षकांना दिले असून पोलीस चौकशी करणार आहेत.