‘महाशरद’ System for Health and Rehabilitation -ssistance of Divyangs-SH-R-D) https//mahasharad.in या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्ती तसेच देणगीदार, अशासकीय सामाजिक संघटना व समाजसेवक नि:शुल्क नोंदणी करू शकतात. आवश्यक साहित्य मिळण्याबाबत नोंदणी केल्यानंतर दिव्यांग व्यक्तींना श्रवणयंत्र, व्हिलचेअर, कृत्रिम अवयव, जयपूर फुट, तीनचाकी सायकल, अंधकाठी, कुबड्या, ब्रेल किट आदी साहित्यांची सुविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना मदत मिळण्यासाठी हे पोर्टल समाजातील दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्था व कंपन्या यांना जोडणारा महत्वाचा दुवा आहे. एकाच छताखाली या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त दिव्यांगांनी त्यांना आवश्यक असलेले साहित्य मिळण्यासाठी व समाजातील दानशूर व्यक्ती, संस्थांनी आर्थिक मदत करण्यासाठी ’महाशरद पोर्टल’वर ऑनलाईन नोंदणी करावी, त्यासाठी दिव्यांगांनी ’महाशरद पोर्टल’ प्रणालीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी केले आहे.