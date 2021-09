ई-छावणी पोर्टलचा लाभ घेण्याचे आवाहन

दे. कॅम्प । वार्ताहर Devlali Camp

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Deolali Cantonment Board )परिसरारातील जनतेला सर्व सुविधा एकाच पोर्टलद्वारे मिळणार असल्याची माहिती कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राहुल गजभिये (The Chief Executive Officer of the Cantonment Board, Dr. Rahul Gajbhiye )यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये दिली.