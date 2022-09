बाजार समिती निवडणूक : मतदानाबाबत संभ्रम

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बाजार समिती संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत (election of the Board of Directors of the Market Committee)शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.