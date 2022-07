'अंजनेरी' निसर्गाचा खजिना लघुपटाचे पहिले स्क्रीनिंग

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

डॉ संजय औटी व प्रवीण पगारे (Dr. Sanjay Auti and Shri. Pravin Pagare) यांच्या 'अंजनेरी-निसर्गाचा लपलेला खजिना' (anjaneri- The Hidden treasure) या लघुपटाचे पहिले स्क्रिनिंग नुकतेच पार पडले. यावेळी प्रमुख पाहुणे पर्यावरण तज्ज्ञ व पत्रकार अभिजित घोरपडे (Abhijit Ghorpade, Environment expert and Journalist), उपसरपंच गणेश पाटील, समारंभाचे अध्यक्ष गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव डॉ. एम. एस. गोसावी (Dr.M.S. Gosavi, Secretary , Gokhale Education society) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला...