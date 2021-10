पशुपालकांनी लसीकरणावर भर द्यावा

तालुक्यातील सौंदाणे (saundane taluka) येथे पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या (department of animal husbandry) माध्यमातून लम्पी त्वचा रोग (skin diseases), लसिकरण व कार्यमोहिम शिबीराचे उद्घाटन (Inauguration of the camp) कृषिमंत्री भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. गर्जे, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मयुरा अरबट, डॉ. गांगुर्डे, डॉ. पवार, डॉ. सुर्यवंशी, डॉ. देवरे, डॉ. भागवत यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी व पशुपालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.